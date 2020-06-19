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19 червня 2020, 08:46 3

Степанов пообіцяв підвищити зарплати медикам з вересня

19 червня 2020, 08:46 3
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Зарплати підвищать тим, про кого "забули" під час медреформи
Зарплати підвищать тим, про кого "забули" під час медреформи
Фото: з відкритих джерел
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Українські лікарі, медсестри та санітари, яких "забули" в процесі другого етапу медичної реформи можуть розраховувати на підвищення заробітної плати з 1 вересня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Починаючи з 1 вересня цього року буде підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому середньому персоналу. Ті, які працюють в лікарнях, спеціалізованих лікарнях, високоспеціалізованих лікарнях", - заявив Степанов.

Як зазначив міністр, підвищення зарплати отримають всі ті, хто повинен був почати отримувати більш високу заробітну плату, починаючи вже з 1 квітня. Але, на жаль, при плануванні реформи, про них просто забули.

Крім того, міністр повідомив, що медпрацівникам, які працюють з COVID-19, перераховуються 300%-ві зарплати.

"НСЗУ повільно укладала договори, але вони всі укладені і перераховуються кошти, незважаючи на пакети і тарифи, які були затверджені на уряді. Вони включають 300% зарплати для медпрацівників, які працюють з COVID-19 і всього переліку лікарських засобів, які потрібні для лікування коронавирусной хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов відзвітував про виплату надбавок медикам за квітень.

Максим Степанов коронавірус карантин медики хвороба
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