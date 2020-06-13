Новий антирекорд: за добу зафіксували понад 750 випадків захворювання коронавірусом

За добу загинули 10 пацієнтів

За добу загинули 10 пацієнтів

Фото: pixabay.com

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтвердили наявність коронавірусної інфекції у 753 осіб. Одужали - 409, загинуло - 10 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30506 осіб, померло - 880, одужали - 13976.

Найбільше випадків зафіксовано у Львівській області - 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві - 72.

Вінницька область - 1369 (52 нових випадки);

Волинська область - 1354 (41 новий випадок);

Дніпропетровська область - 990 (7 нових випадків);

Донецька область - 290 (11 нових випадків);

Житомирська область - 1032 (19 нових випадків);

Закарпатська область - 1583 (77 нових випадків);

Запорізька область - 521 (6 нових випадків);

Івано-Франківська область - 1695 (26 нових випадків);

Кіровоградська область - 577 (9 нових випадків);

м. Київ - 3838 (72 нових випадки);

Київська область - 1961 (30 нових випадків);

Львівська область - 2658 (132 нових випадків);

Луганська область - 56 (2 нових випадки);

Миколаївська область - 320 (4 нових випадки);

Одеська область - 1081 (16 нових випадків);

Полтавська область - 278 (1 новий випадок);

Рівненська область - 2297 (66 нових випадків);

Сумська область - 208 (4 нових випадки);

Тернопільська область - 1403 (31 новий випадок);

Харківська область - 1482 (56 нових випадків);

Херсонська область - 179 (немає приросту);

Хмельницька область - 544 (15 нових випадків);

Чернівецька область - 3869 (38 нових випадків);

Черкаська область - 536 (19 нових випадків);

Чернігівська область - 385 (19 нових випадків).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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