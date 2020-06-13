Новий антирекорд: за добу зафіксували понад 750 випадків захворювання коронавірусом
За добу загинули 10 пацієнтів
За добу загинули 10 пацієнтів
Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтвердили наявність коронавірусної інфекції у 753 осіб. Одужали - 409, загинуло - 10 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.
Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30506 осіб, померло - 880, одужали - 13976.
Найбільше випадків зафіксовано у Львівській області - 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві - 72.
- Вінницька область - 1369 (52 нових випадки);
- Волинська область - 1354 (41 новий випадок);
- Дніпропетровська область - 990 (7 нових випадків);
- Донецька область - 290 (11 нових випадків);
- Житомирська область - 1032 (19 нових випадків);
- Закарпатська область - 1583 (77 нових випадків);
- Запорізька область - 521 (6 нових випадків);
- Івано-Франківська область - 1695 (26 нових випадків);
- Кіровоградська область - 577 (9 нових випадків);
- м. Київ - 3838 (72 нових випадки);
- Київська область - 1961 (30 нових випадків);
- Львівська область - 2658 (132 нових випадків);
- Луганська область - 56 (2 нових випадки);
- Миколаївська область - 320 (4 нових випадки);
- Одеська область - 1081 (16 нових випадків);
- Полтавська область - 278 (1 новий випадок);
- Рівненська область - 2297 (66 нових випадків);
- Сумська область - 208 (4 нових випадки);
- Тернопільська область - 1403 (31 новий випадок);
- Харківська область - 1482 (56 нових випадків);
- Херсонська область - 179 (немає приросту);
- Хмельницька область - 544 (15 нових випадків);
- Чернівецька область - 3869 (38 нових випадків);
- Черкаська область - 536 (19 нових випадків);
- Чернігівська область - 385 (19 нових випадків).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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