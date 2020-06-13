Новый антирекорд: за сутки зафиксировали более 750 случаев заболевания коронавирусом

За сутки погибли 10 пациентов

За сутки погибли 10 пациентов

Фото: pixabay.com

По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 753 человек. Выздоровели - 409, погибли - 10 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30506 человек, умерло - 880, выздоровели - 13976.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области - 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве - 72.

Винницкая область - 1369 (52 новых случая);

Волынская область - 1354 (41 новый случай);

Днепропетровская область - 990 (7 новых случаев);

Донецкая область - 290 (11 новых случаев);

Житомирская область - 1032 (19 новых случаев);

Закарпатская область - 1583 (77 новых случаев);

Запорожская область - 521 (6 новых случаев);

Ивано-Франковская область - 1695 (26 новых случаев);

Кировоградская область - 577 (9 новых случаев);

г. Киев - 3838 (72 новых случая);

Киевская область - 1961 (30 новых случаев);

Львовская область - 2658 (132 новых случая);

Луганская область - 56 (2 новых случая);

Николаевская область - 320 (4 новых случая);

Одесская область - 1081 (16 новых случаев);

Полтавская область - 278 (1 новый случай);

Ровенская область - 2297 (66 новых случаев);

Сумская область - 208 (4 новых случая);

Тернопольская область - 1403 (31 новый случай);

Харьковская область - 1482 (56 новых случаев);

Херсонская область - 179 (нет прироста);

Хмельницкая область - 544 (15 новых случаев);

Черновицкая область - 3869 (38 новых случаев);

Черкасская область - 536 (19 новых случаев);

Черниговская область - 385 (19 новых случаев).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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