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13 июня 2020, 10:39 43

Новый антирекорд: за сутки зафиксировали более 750 случаев заболевания коронавирусом

13 июня 2020, 10:39 43
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За сутки погибли 10 пациентов
За сутки погибли 10 пациентов
Фото: pixabay.com
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По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 753 человек. Выздоровели - 409, погибли - 10 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные СНБО.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30506 человек, умерло - 880, выздоровели - 13976.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области - 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве - 72.

  • Винницкая область - 1369 (52 новых случая);
  • Волынская область - 1354 (41 новый случай);
  • Днепропетровская область - 990 (7 новых случаев);
  • Донецкая область - 290 (11 новых случаев);
  • Житомирская область - 1032 (19 новых случаев);
  • Закарпатская область - 1583 (77 новых случаев);
  • Запорожская область - 521 (6 новых случаев);
  • Ивано-Франковская область - 1695 (26 новых случаев);
  • Кировоградская область - 577 (9 новых случаев);
  • г. Киев - 3838 (72 новых случая);
  • Киевская область - 1961 (30 новых случаев);
  • Львовская область - 2658 (132 новых случая);
  • Луганская область - 56 (2 новых случая);
  • Николаевская область - 320 (4 новых случая);
  • Одесская область - 1081 (16 новых случаев);
  • Полтавская область - 278 (1 новый случай);
  • Ровенская область - 2297 (66 новых случаев);
  • Сумская область - 208 (4 новых случая);
  • Тернопольская область - 1403 (31 новый случай);
  • Харьковская область - 1482 (56 новых случаев);
  • Херсонская область - 179 (нет прироста);
  • Хмельницкая область - 544 (15 новых случаев);
  • Черновицкая область - 3869 (38 новых случаев);
  • Черкасская область - 536 (19 новых случаев);
  • Черниговская область - 385 (19 новых случаев).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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