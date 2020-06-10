У нового керівника поліції Вінниччини вже двоє заступників із Одеси

1 червня Івана Іщенка призначили начальником поліції Вінницької області

1 червня Івана Іщенка призначили начальником поліції Вінницької області

Фото: Нацполіція

10 червня начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко представив керівному складу поліції своїх двох заступників.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає RegioNews.

Зокрема, заступником Іщенка і начальником кримінальної поліції області став Олександр Остроглядов, який раніше був керівником Суворівського відділу поліції в м.Одесі.

Тимчасовим виконувачем обов’язків заступника начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини став полковник Олег Кашперук. Упродовж останніх років він керував Лиманським відділом поліції Одеської області.

Нагадаємо, через перестрілку в Броварах на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

1 червня у Вінниці представили нового керівника Нацполіції у Вінницькій області, колишнього заступника начальника ГУНП в Одеській області – Івана Іщенка. Його звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року.