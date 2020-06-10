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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 червня 2020, 20:29 19

У нового керівника поліції Вінниччини вже двоє заступників із Одеси

10 червня 2020, 20:29 19
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1 червня Івана Іщенка призначили начальником поліції Вінницької області
1 червня Івана Іщенка призначили начальником поліції Вінницької області
Фото: Нацполіція
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10 червня начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко представив керівному складу поліції своїх двох заступників.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає RegioNews.

Зокрема, заступником Іщенка і начальником кримінальної поліції області став Олександр Остроглядов, який раніше був керівником Суворівського відділу поліції в м.Одесі.

Тимчасовим виконувачем обов’язків заступника начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини став полковник Олег Кашперук. Упродовж останніх років він керував Лиманським відділом поліції Одеської області.

Нагадаємо, через перестрілку в Броварах на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

1 червня у Вінниці представили нового керівника Нацполіції у Вінницькій області, колишнього заступника начальника ГУНП в Одеській області – Івана Іщенка. Його звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року.

поліція МВС Вінницька область Іван Іщенко
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