Десять регіонів України не готові до послаблення карантину - МОЗ
Станом на 8 червня, в Україні до послаблення карантину через невідповідність критеріям не готові 10 регіонів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, не готові пом'якшувати обмеження в місті Київ (інцидентність 15,06) та в наступних областях: Волинська область (інцидентність 14,26), Житомирська область (інцидентність 12,84), Закарпатська область (інцидентність 14,36), Львівська область (інцидентність 18,40), Рівненська область (інцидентність 26,11), Чернівецька область (інцидентність 35,62), Чернігівська область (інцидентність 12,32).
Окрім того, аналогічні заборони накладені на окуповані Росією АР Крим та місто Севастополь.
Нагадуємо, перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, серед яких: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я та охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірусу.
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