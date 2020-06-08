15:21  08 червня
У дитсадку під Києвом виявили новий спалах коронавіруса
10:42  08 червня
Коронавірус в Україні: кількість інфікованих спадає, за добу 463 нових випадки
10:05  08 червня
Доба в ООС: поранені троє українських військових
UA | RU
UA | RU
08 червня 2020, 14:13 21

Десять регіонів України не готові до послаблення карантину - МОЗ

Читайте также
на русском языке
08 червня 2020, 14:13 21
Читайте также на русском языке
Столиця також не готова до послаблення карантину
Фото: МОЗ
Столиця також не готова до послаблення карантину

Станом на 8 червня, в Україні до послаблення карантину через невідповідність критеріям не готові 10 регіонів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, не готові пом'якшувати обмеження в місті Київ (інцидентність 15,06) та в наступних областях: Волинська область (інцидентність 14,26), Житомирська область (інцидентність 12,84), Закарпатська область (інцидентність 14,36), Львівська область (інцидентність 18,40), Рівненська область (інцидентність 26,11), Чернівецька область (інцидентність 35,62), Чернігівська область (інцидентність 12,32).

Окрім того, аналогічні заборони накладені на окуповані Росією АР Крим та місто Севастополь.

Нагадуємо, перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, серед яких: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я та охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус Київ карантин МОЗ регіони
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 19:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »