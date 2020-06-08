Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Столица также не готова к ослаблению карантина

Столица также не готова к ослаблению карантина

Фото: Минздрав

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, не готовы послаблять ограничения в городе Киев (инцидентность 15,06) и в следующих областях: Волынская область (инцидентность 14,26), Житомирская область (инцидентность 12,84), Закарпатская область (инцидентность 14,36), Львовская область (инцидентность 18,40), Ровенская область (инцидентность 26,11), Черновицкая область (инцидентность 35,62), Черниговская область (инцидентность 12,32).

Кроме того, аналогичные запреты наложенные на оккупированные Россией АР Крым и город Севастополь.

Напоминаем, переход областей до следующего этапа карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, среди которых: інцидентність, загруженность коек в учреждениях здравоохранения'я и охвата тестированием не ниже уровня инцидентности.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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