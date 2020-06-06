В українській армії коронавірусом хворіють 135 осіб

Двоє військових потрапили до лікарень

Фото: Facebook

Двоє військових потрапили до лікарень

Станом на 6 червня в Збройних силах України 135 осіб хворіють на COVID-19, за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає RegioNews.

Всього в Збройних силах хворіє 135 осіб на COVID-19, за час пандемії одужало 142 особи, 4 летальних випадків.

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний", - йдеться в повідомленні.

Нові випадки коронавірусу виявлені у Києві, Львівській та Рівненській областях.

У відомстві додали, що на ізоляції перебувають 626 осіб, ще у 22 військових закінчується ізоляція в найближчі три доби.

Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.