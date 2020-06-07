В Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19

За сутки выявлено 485 новых случаев

За сутки выявлено 485 новых случаев

В Украине, по состоянию на утро 7 июня, зафиксировано 26 999 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Центр общественного здоровья'я.

За сутки выявлено 485 случаев, 11 человек умерло, 242 – выздоровели.

в Целом в Украине по состоянию на 7 июня, подтверждено 26 999 случаев COVID-19, из них -788 летальных. 12054 лица - выздоровели.

Лидируют в антирейтинге Черновицкая область – 3639 случаев COVID-19, Киев – 3418 случаев и Львовская область – 2121 случай.

Меньше всего подтвержденных случаев в Луганской области – 54.

Напомним, 6 июня в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 550 новых случаев, 15 человек умерли и 440 выздоровели.

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