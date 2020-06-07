В Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19
За сутки выявлено 485 новых случаев
За сутки выявлено 485 новых случаев
В Украине, по состоянию на утро 7 июня, зафиксировано 26 999 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Центр общественного здоровья'я.
За сутки выявлено 485 случаев, 11 человек умерло, 242 – выздоровели.
в Целом в Украине по состоянию на 7 июня, подтверждено 26 999 случаев COVID-19, из них -788 летальных. 12054 лица - выздоровели.
Лидируют в антирейтинге Черновицкая область – 3639 случаев COVID-19, Киев – 3418 случаев и Львовская область – 2121 случай.
Меньше всего подтвержденных случаев в Луганской области – 54.
Напомним, 6 июня в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 550 новых случаев, 15 человек умерли и 440 выздоровели.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 июня 2020, 18:57В селе Черновицкой области все тесты на COVID-19 оказались положительными
06 июня 2020, 16:41В украинской армии коронавирусом болеют 135 человек
06 июня 2020, 15:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 июня 2020, 18:57Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
- 10:30 07 июня Почему Шарий поддерживает Авакова
- 10:05 07 июня Возведение ООС: четверо раненых и один травмирован за сутки
- 09:49 07 июня В Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19
- 18:57 06 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:51 06 июня На Донбассе четыре обстрела, есть раненые - штаб
- 18:25 06 июня Количество зарегистрированных ФЛП в Украине достигло докризисного уровня - Шмыгаль
- 18:57 06 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 июня 2020, 13:00
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум