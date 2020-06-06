В селе Черновицкой области все тесты на COVID-19 оказались положительными

Несколько семей находятся на самоизоляции

Фото: tva

Несколько семей находятся на самоизоляции

В селе Черновка Черновицкой области оказались положительными все тесты на COVID-19, которые сделали накануне.

Об этом в Facebook сообщил председатель села Черновка Георгий Бота, передает RegioNews.

Ситуация сложная, и это не где-то в соседнем селе, а рядом с нами. На каждом шагу подстерегает опасность - можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне - положительные, больных много", - сообщил он.

По словам сельского головы, двое жителей находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Несколько семей находятся на самоизоляции.

Он призвал жителей быть дружными, организованными, сильными духом и сделать все, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в деревне.

Напомним, 6 июня в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 550 новых случаев, 15 человек умерли и 440 выздоровели.