У Житомирській області посилили карантин через зростання нових випадків COVID-19
У Житомирській області через збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 посилено протиепідемічні заходи, особливо під час вихідних та святкових днів.
Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає RegioNews.
Під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стало відомо, що з 1 до 4 червня на території області виявлено 123 нових випадки захворювання.
Враховуючи показники епідемічної ситуації, тимчасово не запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів на території області”, - йдеться в повідомленні.
В області не дозволяється діяльність закладів харчування і культури, також не можна проводити релігійні заходи та богослужіння. Особи, які досягли 60-річного віку, мають й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.
В області регулярно здійснюватимуться перевірки роботи ринків та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також під час перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом", - додали в ОДА.
Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.
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