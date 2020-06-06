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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 14:28 8

У Житомирській області посилили карантин через зростання нових випадків COVID-19

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06 червня 2020, 14:28 8
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В області посилено протиепідемічні заходи
Фото: flickr
В області посилено протиепідемічні заходи

У Житомирській області через збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 посилено протиепідемічні заходи, особливо під час вихідних та святкових днів.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає RegioNews.

Під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стало відомо, що з 1 до 4 червня на території області виявлено 123 нових випадки захворювання.

Враховуючи показники епідемічної ситуації, тимчасово не запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів на території області”, - йдеться в повідомленні.

В області не дозволяється діяльність закладів харчування і культури, також не можна проводити релігійні заходи та богослужіння. Особи, які досягли 60-річного віку, мають й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

В області регулярно здійснюватимуться перевірки роботи ринків та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також під час перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом", - додали в ОДА.

Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.


Житомирська область карантин ОДА коронавірус
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