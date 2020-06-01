09:42  01 червня
Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
09:13  01 червня
Перестрілка в Броварах: вже 20 підозрюваних взяли під варту
08:24  01 червня
Ситуація в ООС: українські війська ліквідували одного і поранили двох окупантів
UA | RU
UA | RU
01 червня 2020, 10:02 2

Запуск міської електрички в Києві перенесли більш ніж на тиждень

Читайте также
на русском языке
01 червня 2020, 10:02 2
Читайте также на русском языке
До 7 червня триватимуть ремонтні роботи
Фото: з відкритих джерел
До 7 червня триватимуть ремонтні роботи

Закінчення ремонту електропоїздів міської електрички Києва планують завершити лише до 7 червня, тому запуск даного транспортного сполучення вирішили відкласти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київпастранс".

Наголошується, що у зв'язку з призупиненням роботи моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця" на час проведення протиепідемічних заходів, працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички.

Згідно інформації, наданої виробничим підрозділом моторвагонного депо "Фастів-1", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.

Про дату поновлення руху міської електрички в Києві буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює роботу електричок в 10 областях. Перші поїзди вже почали курсувати по країні.


поїзд електронний квиток транспорт Київ Київпастранс
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 травня 2020, 18:52
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »