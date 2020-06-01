Запуск міської електрички в Києві перенесли більш ніж на тиждень
Закінчення ремонту електропоїздів міської електрички Києва планують завершити лише до 7 червня, тому запуск даного транспортного сполучення вирішили відкласти.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київпастранс".
Наголошується, що у зв'язку з призупиненням роботи моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця" на час проведення протиепідемічних заходів, працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички.
Згідно інформації, наданої виробничим підрозділом моторвагонного депо "Фастів-1", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.
Про дату поновлення руху міської електрички в Києві буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновлює роботу електричок в 10 областях. Перші поїзди вже почали курсувати по країні.
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