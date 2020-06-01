12:38  01 червня
Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка
13:39  01 червня
У Києві новий спалах коронавірусу: на карантин закрили жіночий монастир
09:42  01 червня
Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 11:53 98

"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна

Читайте также
на русском языке
01 червня 2020, 11:53 98
Читайте также на русском языке
Державі нанесено збитків на 800 мільйонів гривень
Фото: Агробізнес
Державі нанесено збитків на 800 мільйонів гривень

Майже 2700 вагонів зерна,яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші.

Про це на сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

За словами Апостола про нестачу заявив колишній керівник Держрезерву Ярослав Погорілий. Зниклі вагони виявили під час аудиту.

Сума збитків від "мишачого апетиту" становить понад 800 млн.грн.

"Ненажерливі миші" добралися також до структури Держрезерву у Чорткові,на Тернопільщині.

Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у більше як 150 вагонів- зерновозів, повідомив Апостол.

Майже 2700 вагонів зерна,яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві з’їли миші. Сума збитків більше 800...

Опубліковано Михайлом Апостолом Субота, 30 травня 2020 р.

Нагадаємо, 13 травня 2020 року уряд звільнив Ярослава Погорілого з посади керівника Держагентства резерву. Погорілий заявив, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко цікавився закупівлею, зберіганням та реалізацією зерна підприємствами, підконтрольними відомству, і припустив, що той хоче очолити корупційні схеми.


Держрезерв зерно аудит крадіжка нестача
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У центрі забезпечення Збройних сил на Харківщині викрили розкрадання пального
26 травня 2020, 15:04
На Житомирщині в трьох районах обікрали магазини
23 травня 2020, 13:27
У Рівненській області злочинне угрупування викрала майже 150 осіб
20 травня 2020, 09:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 травня 2020, 18:52
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »