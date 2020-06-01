"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
Майже 2700 вагонів зерна,яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші.
Про це на сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.
За словами Апостола про нестачу заявив колишній керівник Держрезерву Ярослав Погорілий. Зниклі вагони виявили під час аудиту.
Сума збитків від "мишачого апетиту" становить понад 800 млн.грн.
"Ненажерливі миші" добралися також до структури Держрезерву у Чорткові,на Тернопільщині.
Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у більше як 150 вагонів- зерновозів, повідомив Апостол.
Майже 2700 вагонів зерна,яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві з’їли миші. Сума збитків більше 800...Опубліковано Михайлом Апостолом Субота, 30 травня 2020 р.
Нагадаємо, 13 травня 2020 року уряд звільнив Ярослава Погорілого з посади керівника Держагентства резерву. Погорілий заявив, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко цікавився закупівлею, зберіганням та реалізацією зерна підприємствами, підконтрольними відомству, і припустив, що той хоче очолити корупційні схеми.
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