"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна

Государству нанесено убытков на 800 миллионов гривен

Фото: Агробизнес

Государству нанесено убытков на 800 миллионов гривен

Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши.

Об этом на странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По словам Апостола о нехватке заявил бывший руководитель Госрезерва Ярослав Погорелый. Пропавшие вагоны выявили во время аудита.

Сумма ущерба от "мышиного аппетита" составляет более 800 млн.грн.

"Прожорливые мыши" добрались также в структуру Госрезерва в Чорткове, Тернопольской области.

Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов - зерновозов, сообщил Апостол.

Почти 2700 вагонов зерна,которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве съели мыши. Сумма ущерба более 800... Опубликовано Михаилом Апостолом Суббота, 30 мая 2020 года.

Напомним, 13 мая 2020 года правительство уволил Ярослава Погорелова с должности руководителя Госагентства резерва. Погорелый заявил, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко интересовался закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями, подконтрольными ведомству, и предположил, что тот хочет возглавить коррупционные схемы.