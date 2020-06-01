"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши.
Об этом на странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
По словам Апостола о нехватке заявил бывший руководитель Госрезерва Ярослав Погорелый. Пропавшие вагоны выявили во время аудита.
Сумма ущерба от "мышиного аппетита" составляет более 800 млн.грн.
"Прожорливые мыши" добрались также в структуру Госрезерва в Чорткове, Тернопольской области.
Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов - зерновозов, сообщил Апостол.
Почти 2700 вагонов зерна,которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве съели мыши. Сумма ущерба более 800...Опубликовано Михаилом Апостолом Суббота, 30 мая 2020 года.
Напомним, 13 мая 2020 года правительство уволил Ярослава Погорелова с должности руководителя Госагентства резерва. Погорелый заявил, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко интересовался закупкой, хранением и реализацией зерна предприятиями, подконтрольными ведомству, и предположил, что тот хочет возглавить коррупционные схемы.
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