На Житомирщині в трьох районах обікрали магазини

Підозрюваних викрито, крадений товар вже вилучили

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Підозрюваних викрито, крадений товар вже вилучили

Поліція затримала трьох підозрюваних у грабіжках магазинів в Коростишівському, Пулинському та Романівському районах Житомирської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рупор Житомира.

Наймолодшому із підозрюваних - 16 років, найстаршому 37.

Так, у с. Нарцизівка Пулинського району у магазин злодії проникли через горище, пошкодивши там дошки. Затриманим вдалося вкрасти продукти харчування та алкоголь. У результаті першочергових заходів оперативники встановили причетність до діяння двох парубків, однаму з них 25 років, а іншому – лише 16.

У Романові поліцейські викрили жителя с. Іваниці у причетності до нічної крадіжки з місцевого магазину. Його власник заявив про зникнення з каси близько тисячі гривень, а також харчових продуктів та засобів гігієни. Зламані металопластикові двері приміщення вказали на спосіб проникнення нічного візитера. Упродовж дня поліцейські встановили його особу – 23-річний парубок уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні діяння.

Останній затриманий - 37-річний житель м. Коростошива, який посеред білого дня здійснив крадіжку вартісної галантереї.

За всіма фактами нині тривають досудові розслідування за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відтак підозрюваним загрожує покарання від штрафу до кількарічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Вінничині продавець супермаркету крав гроші з рахунків покупців. За допомогою спеціальних пристроїв чоловік копіював реквізити карткових рахунків покупців, дублював їх і знімав кошти.