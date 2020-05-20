У Рівненській області злочинне угрупування викрала майже 150 осіб

Постраждалих незаконно утримували в "реабілітаційних центрах"

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Постраждалих незаконно утримували в "реабілітаційних центрах"

У Рівному викрили діяльність злочинної групи, яка під виглядом громадської організації викрадала людей і незаконно утримувала їх, прикриваючись "реабілітаційними центрами".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, протягом 2016-2020 років зловмисники викрадали людей на території східних і західних областей України, примусово перевозили їх та поміщали в 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу в Тернопільській області.

Викрадені утримувались в даних закладах проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності.

Зловмисники отримували за такі "послуги" від 5 до 12 тисяч гривень на місяць від зацікавлених в "лікуванні" постраждалих людей.

Наголошується, що при спробі втечі, постраждалих поміщали в "карцер", а також завдавали тілесні ушкодження, примусово вводили психотропні та наркотичні речовини.

На даний момент, затримано 14 осіб, в тому числі організатор та активні учасники цієї злочинної групи. Слідство триває.

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