У Рівненській області злочинне угрупування викрала майже 150 осіб
У Рівному викрили діяльність злочинної групи, яка під виглядом громадської організації викрадала людей і незаконно утримувала їх, прикриваючись "реабілітаційними центрами".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, протягом 2016-2020 років зловмисники викрадали людей на території східних і західних областей України, примусово перевозили їх та поміщали в 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу в Тернопільській області.
Викрадені утримувались в даних закладах проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності.
Зловмисники отримували за такі "послуги" від 5 до 12 тисяч гривень на місяць від зацікавлених в "лікуванні" постраждалих людей.
Наголошується, що при спробі втечі, постраждалих поміщали в "карцер", а також завдавали тілесні ушкодження, примусово вводили психотропні та наркотичні речовини.
На даний момент, затримано 14 осіб, в тому числі організатор та активні учасники цієї злочинної групи. Слідство триває.
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