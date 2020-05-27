На Кіровоградщині виділили 50 млн гривень для надання допомоги по частковому безробіттю

Отримувачі допомоги - роботодавці з числа малого та середнього підприємництва

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Отримувачі допомоги - роботодавці з числа малого та середнього підприємництва

В Кіровоградській області виділили 50 млн гривень на програму допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцям з числа малого та середнього підприємництва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "З перших уст".

Так, дана державна програма спрямована, насамперед, на збереження робочих місць, а надалі – стимулювання активності та відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Повідомляється, що обласний центр зайнятості вже прийняв 148 позитивних рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За результатами прийнятих рішень 710 найманих працівників, які тимчасово залишилися без роботи у період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю.

Нагадаємо, Кабмін презентував програму стимулювання економіки від наслідків COVID-19. Уряд працював над програмою більше шести тижнів.

Раніше повідомлялося, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балон підрахував, що області урізали левову частку фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.