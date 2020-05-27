10:13  27 травня
Мер Черкас Бондаренко подав в суд на президента Зеленського
09:51  27 травня
В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людину
16:21  27 травня
На Кіровоградщині виділили 50 млн гривень для надання допомоги по частковому безробіттю
UA | RU
UA | RU
27 травня 2020, 16:21 1

На Кіровоградщині виділили 50 млн гривень для надання допомоги по частковому безробіттю

Читайте также
на русском языке
27 травня 2020, 16:21 1
Читайте также на русском языке
Отримувачі допомоги - роботодавці з числа малого та середнього підприємництва
Фото: з відкритих джерел
Отримувачі допомоги - роботодавці з числа малого та середнього підприємництва

В Кіровоградській області виділили 50 млн гривень на програму допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцям з числа малого та середнього підприємництва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "З перших уст".

Так, дана державна програма спрямована, насамперед, на збереження робочих місць, а надалі – стимулювання активності та відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Повідомляється, що обласний центр зайнятості вже прийняв 148 позитивних рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За результатами прийнятих рішень 710 найманих працівників, які тимчасово залишилися без роботи у період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю.

Нагадаємо, Кабмін презентував програму стимулювання економіки від наслідків COVID-19. Уряд працював над програмою більше шести тижнів.

Раніше повідомлялося, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балон підрахував, що області урізали левову частку фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.


коронавірус финансирование бюджет Кіровоградська область підприємство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »