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26 травня 2020, 08:52 21

Степанов розповів, на скільки скоротилося фінансування лікарень в Україні

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26 травня 2020, 08:52 21
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За деякими напрямками фінансування скоротилася на 70-80%
Фото: з відкритих джерел
За деякими напрямками фінансування скоротилася на 70-80%

У цьому році близько тисячі лікарень по всій Україні недоотримали фінансування. Мова йде в тому числі і про дитячі та інфекційні заклади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на виступ міністра охорони здоров'я Максима Степанова на ICTV.

"Ми зустрілися з Національною службою охорони здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали всі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж у минулому році. З них 332 - на 50% менше, ніж у минулому році", - заявив він.

За даними міністра, серед лікарень, які недоотримали кошти близько 215 обласних лікарень, а також дитячі інфекційні установи. А фінансування цілих напрямків, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилася на 70-80%.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні немає спаду захворюваності коронавірусом. У Моз вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками.


Максим Степанов МОЗ лікарні финансирование
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