Степанов розповів, на скільки скоротилося фінансування лікарень в Україні
У цьому році близько тисячі лікарень по всій Україні недоотримали фінансування. Мова йде в тому числі і про дитячі та інфекційні заклади.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на виступ міністра охорони здоров'я Максима Степанова на ICTV.
"Ми зустрілися з Національною службою охорони здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали всі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж у минулому році. З них 332 - на 50% менше, ніж у минулому році", - заявив він.
За даними міністра, серед лікарень, які недоотримали кошти близько 215 обласних лікарень, а також дитячі інфекційні установи. А фінансування цілих напрямків, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилася на 70-80%.
Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні немає спаду захворюваності коронавірусом. У Моз вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками.
- 13:02 26 травня У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових
- 12:46 26 травня Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ
- 12:16 26 травня В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу
- 12:14 26 травня Уряд звільнив голову Держгеокадастру
- 12:04 26 травня Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
- 11:51 26 травня Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини