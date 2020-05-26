Степанов рассказал, на сколько сократилось финансирование больниц в Украине

По некоторым направлениям финансирование сократилось на 70-80%

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По некоторым направлениям финансирование сократилось на 70-80%

В этом году около тысячи больниц по всей Украине недополучили финансирование. Речь идет в том числе и о детских и инфекционных заведениях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на выступление министра здравоохранения Максима Степанова на ICTV.

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - заявил он.

По данным министра, среди больниц, которые недополучили средства около 215 областных больниц, а также детские и инфекционные учреждения. А финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине нет спада заболеваемости коронавирусом. В Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками.