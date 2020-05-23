ООС: український військовослужбовець отримав поранення, у бойовиків - двоє загиблих

За даними розвідки, ще один бойовик отримав поранення

з відкритих джерел

За даними розвідки, ще один бойовик отримав поранення

Протягом 22 травня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл зафіксовано неподалік від Богданівки, Верхньоторецької, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Пісків, Новолуганского та Луганського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ООС в Facebook.

Для обстрілу супротивник використовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Згідно даних розвідки, українські воїни знищили двох російських окупантів і ще одного поранили.

У штабі відзначають, що серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано випадків захворювання короновірусною інфекцією.

Від початку поточної доби бойовики активності не виявляли, втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, днями раніше на Донбасі загинув один український військовослужбовець, двоє отримали поранення, ще семеро - бойові травми.