ООС: украинский военнослужащий получил ранение, у боевиков - двое погибших

По данным разведки, еще один боевик получил ранения

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По данным разведки, еще один боевик получил ранения

В течении 22 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песков, Новолуганского и Луганского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Для обстрела противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Согласно данных разведки, украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

В штабе отмечают, что среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано случаев заболевания короновирусной инфекцией.

От начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмы.