10:48  23 мая
Коронавирус в Украине: в трех областях не выявили новых случаев заражения
09:29  22 мая
Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд
10:04  23 мая
ООС: украинский военнослужащий получил ранение, у боевиков - двое погибших
UA | RU
UA | RU
23 мая 2020, 10:04 2

ООС: украинский военнослужащий получил ранение, у боевиков - двое погибших

Читайте також
українською мовою
23 мая 2020, 10:04 2
Читайте також українською мовою
По данным разведки, еще один боевик получил ранения
из открытых источников
По данным разведки, еще один боевик получил ранения

В течении 22 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песков, Новолуганского и Луганского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Для обстрела противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Согласно данных разведки, украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

В штабе отмечают, что среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано случаев заболевания короновирусной инфекцией.

От начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмы.


Донбасс ООС война ОРДЛО
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
22 мая 2020, 22:03
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Все досье »