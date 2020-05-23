ООС: украинский военнослужащий получил ранение, у боевиков - двое погибших
В течении 22 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песков, Новолуганского и Луганского.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Для обстрела противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Согласно данных разведки, украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.
В штабе отмечают, что среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано случаев заболевания короновирусной инфекцией.
От начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмы.
- 12:51 23 мая Киев запускает транспорт и метро: Степанов получил новые данные и передумал
- 12:26 23 мая На Донбассе впервые осудили женщину за пропаганду войны
- 11:53 23 мая Около 200 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили паспорта РФ - Резников
- 11:15 23 мая Киев не готов к смягчению карантина - Степанов
- 10:48 23 мая Коронавирус в Украине: в трех областях не выявили новых случаев заражения
- 10:04 23 мая ООС: украинский военнослужащий получил ранение, у боевиков - двое погибших
- 22:03 22 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу