МЗС займеться вирішенням долі дітей від сурогатних матерів
Міністерство закордонних справ вирішило взяти безпосередню участь в справі про дітей сурогатних матерів, які очікують виїзду за кордон.
Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.
Єнін заявив, що МЗС має намір приймати рішення про те, чи будуть віддавати дітей, народжених від сурогатних матерів, їх батькам-іноземцям. Кожен випадок у відомстві будуть розглядати окремо.
У Міністерстві закордонних справ хочуть визначити, в яку родину потрапить дитина. Якщо перевірка покаже, що життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує, то МЗС порекомендує іншим державним органам підтримати клопотання про виїзд дитини за кордон. Самі ж клопотання, як і раніше було оголошено, буде приймати офіс омбудсмена.
Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що у київському готелі понад півсотні новонароджених дітей від сурогатних матерів очікують виїзду за кордон. В офісі омбудсмена підрахували, що за період карантину таких дітей в Україні буде значно більше.
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