МИД займется решением судьбы детей от суррогатных матерей

Ведомство хочет определить, в какие условия попадут дети

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Ведомство хочет определить, в какие условия попадут дети

Министерство иностранных дел решило принять непосредственное участие в деле о детях суррогатных матерей, которые ожидают выезда за границу.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал в интервью "Радио Свобода”, передает RegioNews.

Енин заявил, что МИД намерен принимать решение о том, будут ли отдавать детей, рожденных от суррогатных матерей, их родителям-иностранцам. Каждый случай в ведомстве будут рассматривать отдельно.

В Министерстве иностранных дел хотят определить, в какую семью попадет ребенок. Если проверка покажет, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, то МИД порекомендует другим государственным органам поддержать ходатайство о выезде ребенка за границу. Сами же ходатайства, как ранее и было объявлено, будет принимать офис омбудсмена.

Напомним, 13 мая стало известно, что в киевском отеле более полусотни новорожденных детей от суррогатных матерей ожидают выезда за границу. В офисе омбудсмена подсчитали, что за период карантина таких младенцев в Украине будет значительно больше.