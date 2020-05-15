МИД займется решением судьбы детей от суррогатных матерей
Министерство иностранных дел решило принять непосредственное участие в деле о детях суррогатных матерей, которые ожидают выезда за границу.
Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал в интервью "Радио Свобода”, передает RegioNews.
Енин заявил, что МИД намерен принимать решение о том, будут ли отдавать детей, рожденных от суррогатных матерей, их родителям-иностранцам. Каждый случай в ведомстве будут рассматривать отдельно.
В Министерстве иностранных дел хотят определить, в какую семью попадет ребенок. Если проверка покажет, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, то МИД порекомендует другим государственным органам поддержать ходатайство о выезде ребенка за границу. Сами же ходатайства, как ранее и было объявлено, будет принимать офис омбудсмена.
Напомним, 13 мая стало известно, что в киевском отеле более полусотни новорожденных детей от суррогатных матерей ожидают выезда за границу. В офисе омбудсмена подсчитали, что за период карантина таких младенцев в Украине будет значительно больше.
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