10:05  14 мая
Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело
17:21  14 мая
Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных
16:20  14 мая
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
UA | RU
UA | RU
14 мая 2020, 17:44 7

В Запорожской области экс-судью подозревают в махинациях с недвижимостью

Читайте також
українською мовою
14 мая 2020, 17:44 7
Читайте також українською мовою
Решением Высшего совета правосудия судья уволена
Фото: pexels
Решением Высшего совета правосудия судья уволена

Экс-судье одного из районных судов Запорожской области объявлено подозрение в вынесении неправосудных решений.

Об этом RegioNews сообщили в пресс-центре ГБР.

По версии следствия, в январе и октябре 2017 года, рассматривая гражданские иски, судья безосновательно признала право собственности за гражданскими лицами на две квартиры в городах Запорожье и Вольнянск - общей стоимостью почти 800 тысяч гривен.

Сейчас судье объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решением Высшего совета правосудия судья уволена. Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Напомним, что Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.


суд ГБР расследование Запорожье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 мая 2020, 16:09
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »