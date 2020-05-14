В Запорожской области экс-судью подозревают в махинациях с недвижимостью
Экс-судье одного из районных судов Запорожской области объявлено подозрение в вынесении неправосудных решений.
Об этом RegioNews сообщили в пресс-центре ГБР.
По версии следствия, в январе и октябре 2017 года, рассматривая гражданские иски, судья безосновательно признала право собственности за гражданскими лицами на две квартиры в городах Запорожье и Вольнянск - общей стоимостью почти 800 тысяч гривен.
Сейчас судье объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, решением Высшего совета правосудия судья уволена. Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.
Напомним, что Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.
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