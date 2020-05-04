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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 16:43 13

Рейси "Миколаїв-Київ" можуть запустити 2 липня – директор аеропорту Барна

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04 травня 2020, 16:43 13
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Крім того, з Миколаєва незабаром зможуть запустити нові рейси в Польщу та Німеччину
Фото: скрін з відео
Крім того, з Миколаєва незабаром зможуть запустити нові рейси в Польщу та Німеччину

Директор КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", депутат Миколаївської обласної ради Федір Барна заявив, що польоти рейсом "Миколаїв-Київ" можуть поновитися вже 2 липня. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.

За словами Барни, це стане можливим, якщо авіакомпанія "Роза Ветров" закупить літаки і по країні відкриють кордони.

Ми готові відразу після кризи, десь через місяць після завершення карантину, почати літати. Заплановані регулярні рейси до Києва повинні були стартувати з 18 травня. Але в зв'язку з тим, що сьогодні закриті кордони, літаки ще не отримані. Максимум потрібен місяць, щоб завести літаки. З 1 травня у них там тренажери з пілотам. Авіакомпанія поставила з 2 липня початок польотів Миколаїв — Київ. Думаю, квитки будуть ще за більш привабливими цінами, якісь бонусні програми. Ще нижчі ціни, ніж анонсувалися. Тому що нафта подешевшала", — сказав він.

Також Барна анонсував, що з миколаївського аеропорту літаки будуть літати в Польщу та Німеччину.


авіаперельоти аеропорт Миколаїв Миколаїв
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