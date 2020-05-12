ООС: окупанти застосували БМП та гранатомети

За поточну добу втрат серед українських захисників немає

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За поточну добу втрат серед українських захисників немає

Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а вночі застосували по оборонцях Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосовував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше бойовики РФ 15 разів обстріляли позиції українських військових.