Юлия Тимошенко и ее адвокат получили от американской юрфирмы $11 миллионов

Каждый из них получил по 5,5 миллиона долларов

Юлия Тимошенко. Фото из Инстаграм

Каждый из них получил по 5,5 миллиона долларов

Американская юридическая фирма Skadden Arps заплатила 11 миллионов долларов, чтобы избежать судебного иска со стороны Юлии Тимошенко. Бывшая премьер обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The New York Times, передает RegioNews.

Юрфирма действовала в интересах Виктора Януковича и составив в 2012 году отчет, который использовался, чтобы оправдать действия бывшего украинского президента относительно заключения Тимошенко в 2011 году.

В 2019 году Skadden Arps согласилась выплатить 4,6 миллиона долларов в рамках досудебного урегулирования спора с Министерством юстиции США, за то, что вела тайную лоббистскую кампанию в пользу Януковича, чтобы оправдать заключение Юлии Тимошенко.

По сообщению информированных источников, Тимошенко наняла юридические фирму Reid Collins & Tsai, чтобы установить, можно ли подать в суд на компанию Skadden за содействие в ее преследовании.

Skadden выплатила 11 миллионов долларов Тимошенко до того, как был подан иск, сообщает издание на основе информации от лиц, знакомых с договоренностью.

Деньги были перечислены Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко в сумме 5,5 миллиона долларов на каждого. Эту сумму она внесла в свою декларацию.

Напомним, Юлия Тимошенко с 5 августа 2011 года до 22 февраля 2014 была политзаключенным режима Януковича. Реабилитирована Верховным судом Украины и Европейским судом по правам человека.