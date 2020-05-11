Юлия Тимошенко и ее адвокат получили от американской юрфирмы $11 миллионов
Американская юридическая фирма Skadden Arps заплатила 11 миллионов долларов, чтобы избежать судебного иска со стороны Юлии Тимошенко. Бывшая премьер обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The New York Times, передает RegioNews.
Юрфирма действовала в интересах Виктора Януковича и составив в 2012 году отчет, который использовался, чтобы оправдать действия бывшего украинского президента относительно заключения Тимошенко в 2011 году.
В 2019 году Skadden Arps согласилась выплатить 4,6 миллиона долларов в рамках досудебного урегулирования спора с Министерством юстиции США, за то, что вела тайную лоббистскую кампанию в пользу Януковича, чтобы оправдать заключение Юлии Тимошенко.
По сообщению информированных источников, Тимошенко наняла юридические фирму Reid Collins & Tsai, чтобы установить, можно ли подать в суд на компанию Skadden за содействие в ее преследовании.
Skadden выплатила 11 миллионов долларов Тимошенко до того, как был подан иск, сообщает издание на основе информации от лиц, знакомых с договоренностью.
Деньги были перечислены Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко в сумме 5,5 миллиона долларов на каждого. Эту сумму она внесла в свою декларацию.
Напомним, Юлия Тимошенко с 5 августа 2011 года до 22 февраля 2014 была политзаключенным режима Януковича. Реабилитирована Верховным судом Украины и Европейским судом по правам человека.
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