В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців

Четверо з них у важкому стані

Фото: Facebook

Четверо з них у важкому стані

В Одесу на літаку з Дніпра евакуювали 12 поранених на Донбасі військовослужбовців.

Про це в соцмережі Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, передає RegioNews.

Він уточнив, що бійців привезли з мінно-вибуховими травмами, пораненнями очей, грудної клітки. Їх госпіталізували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

За інформацією ЗМІ, четверо поранених у важкому стані – вони перебувають у відділенні реанімації. Ще три людини – в загальній реанімації, один – в кардіореанімації.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу сталося 8 обстрілів, один боєць поранений.