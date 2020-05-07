В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
Четверо з них у важкому стані
Четверо з них у важкому стані
В Одесу на літаку з Дніпра евакуювали 12 поранених на Донбасі військовослужбовців.
Про це в соцмережі Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, передає RegioNews.
Він уточнив, що бійців привезли з мінно-вибуховими травмами, пораненнями очей, грудної клітки. Їх госпіталізували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
За інформацією ЗМІ, четверо поранених у важкому стані – вони перебувають у відділенні реанімації. Ще три людини – в загальній реанімації, один – в кардіореанімації.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу сталося 8 обстрілів, один боєць поранений.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
- 17:43 07 травня Ляшко заявив про звільнення керівника Житомирського лабораторного центру
- 17:38 07 травня На Донбасі загострення, є поранені
- 17:20 07 травня У Запоріжжі "смотрящий" часів Януковича відмовився їхати в суд
- 17:09 07 травня На Полтавщині затримали крадіїв елітних іномарок
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 16:32 07 травня На флешмоб Кернеса до Дня перемоги відгукнулися лише 200 харків'ян
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас