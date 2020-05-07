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В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
07 травня 2020, 16:11 11

В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців

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07 травня 2020, 16:11 11
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Четверо з них у важкому стані
Фото: Facebook
Четверо з них у важкому стані

В Одесу на літаку з Дніпра евакуювали 12 поранених на Донбасі військовослужбовців.

Про це в соцмережі Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра, передає RegioNews.

Він уточнив, що бійців привезли з мінно-вибуховими травмами, пораненнями очей, грудної клітки. Їх госпіталізували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

За інформацією ЗМІ, четверо поранених у важкому стані – вони перебувають у відділенні реанімації. Ще три людини – в загальній реанімації, один – в кардіореанімації.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу сталося 8 обстрілів, один боєць поранений.


ООС Одеса літак поранення
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