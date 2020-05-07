В Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов

Четверо из них в тяжелом состоянии

Фото: Facebook

Четверо из них в тяжелом состоянии

В Одессу на самолете из Днепра эвакуировали 12 раненных на Донбассе военнослужащих.

Об этом в соцсети Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает RegioNews.

Он уточнил, что бойцов привезли с минно-взрывными травмами, ранениями глаз, грудной клетки. Их госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

По информации СМИ, четверо раненых в тяжелом состоянии – они находятся в отделении реанимации. Еще три человека – в общей реанимации, один – в кардиореанимации.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен.