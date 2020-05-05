На зарплати медикам виділять додаткові 11 млрд гривень

Додатково фінансуватимуться екстрена медична допомога та лікування інфарктів і інсультів

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Додатково фінансуватимуться екстрена медична допомога та лікування інфарктів і інсультів

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ініціюватиме збільшення фінансування медичної системи удвічі – на рівні 6% ВВП у бюджеті 2021 року. Зараз на охорону здоров'я витрачають приблизно 3% ВВП.

Про це він розповів на брифінгу у МОЗ, інформує RegioNews.

В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху. Тому комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я у наступному році вдвічі - до 6% ВВП", - зазначив Радуцький.

Міністр зазначив, що уряд додатково знайде 11 млрд гривень на зарплати медикам.

За його словами, процес формування Держбюджету 2021 року вже почався, тому комітет наполягає на перегляді фінансування медицини.

Ми розуміємо, як важко в умовах кризи знайти додаткове фінансування, але медицина сьогодні - це наш другий фронт. Від її ефективності залежить практично все в країні", - додав він.

Радуцький підкреслив, що в 2020 році в умовах кризи та пандемії пріоритетним питанням є збереження медичних кадрів та медустанов.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.