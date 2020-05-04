09:51  04 травня
В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
15:26  04 травня
У регіонах знову масово протестують підприємці
15:54  04 травня
У Києві для дезінфекції вулиць вирішили використовувати безпілотники
UA | RU
UA | RU
Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 15:15 11

В Харкові затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Читайте также
на русском языке
04 травня 2020, 15:15 11
Читайте также на русском языке
Злочинця затримали за місцем його тимчасового мешкання
Фото: СБУ
Злочинця затримали за місцем його тимчасового мешкання

У Харкові затримали іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ

"Громадянин однієї з країн Закавказзя у лютому 2020 року прибув в Україну щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із посяганням на життя. На території Туреччини він скоїв низку розбійних нападів та грабежів, за що йому загрожує ув’язнення терміном до 15-ти років", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі "злодіїв у законі" закавказького походження.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Водночас перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.


затримання СБУ розшук злочин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 травня 2020, 14:40
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »