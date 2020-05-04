В Харкові затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Злочинця затримали за місцем його тимчасового мешкання

Фото: СБУ

Злочинця затримали за місцем його тимчасового мешкання

У Харкові затримали іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ

"Громадянин однієї з країн Закавказзя у лютому 2020 року прибув в Україну щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із посяганням на життя. На території Туреччини він скоїв низку розбійних нападів та грабежів, за що йому загрожує ув’язнення терміном до 15-ти років", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі "злодіїв у законі" закавказького походження.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Водночас перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.