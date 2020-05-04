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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
04 мая 2020, 15:15 11

В Харькове задержали иностранца, которого искал Интерпол

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04 мая 2020, 15:15 11
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Преступника задержали по месту его временного проживания
Фото: СБУ
Преступника задержали по месту его временного проживания

В Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ

"Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 года прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15-ти лет", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.


задержание СБУ розыск преступление
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