В Харькове задержали иностранца, которого искал Интерпол

Преступника задержали по месту его временного проживания

Фото: СБУ

Преступника задержали по месту его временного проживания

В Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ

"Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 года прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15-ти лет", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.