В Харькове задержали иностранца, которого искал Интерпол
В Харькове задержали иностранца, который находится в международном розыске. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ
"Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 года прибыл в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15-ти лет", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
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