В Подільську на коронавірус захворіли працівники локомотивного депо і медики "швидкої"

Подільськ залишається епіцентром коронавіруса в Одеській області

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Подільськ залишається епіцентром коронавіруса в Одеській області

Станом на 4 травня в Одеській області зафіксовано 18 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Найскладніша ситуація в області залишається в Подільську, де за добу було виявлено 17 нових випадків, передає RegioNews з посиланням на голову ОДА Максима Куцого.

Всього в Подільську захворіли на Covid-19 вже 195 осіб, а в області – 427

Варто зазначити, що за добу, 2 квітня, коронавірус діагностували у 55 жителів Подільську.

За інформацією "Думской", 15 випадку - це працівники швидкої допомоги: п'ять водіїв, вісім фельдшерів, дві санітарки.

Втім, лише один хворий був госпіталізований з пневмонією, решта лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів.

В облдержадміністрації поки підтверджують 11 випадків в подільській "швидкій": сім фельдшерів та чотири водії.

Крім того, недуга добралася до місцевого локомотивного депо. Там виявили один випадок інфекції, вчора діагноз підтвердили ще у чотирьох залізничників.

Варто зазначити, що Одеська область за кількістю хворих на коронавірус за 2 травня стала лідером по Україні, там виявили 80 хворих.

Нагадаємо, що спалах хвороби зафіксували в Подідбську. В місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.