В Подільську на коронавірус захворіли працівники локомотивного депо і медики "швидкої"
Станом на 4 травня в Одеській області зафіксовано 18 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Найскладніша ситуація в області залишається в Подільську, де за добу було виявлено 17 нових випадків, передає RegioNews з посиланням на голову ОДА Максима Куцого.
Всього в Подільську захворіли на Covid-19 вже 195 осіб, а в області – 427
Варто зазначити, що за добу, 2 квітня, коронавірус діагностували у 55 жителів Подільську.
За інформацією "Думской", 15 випадку - це працівники швидкої допомоги: п'ять водіїв, вісім фельдшерів, дві санітарки.
Втім, лише один хворий був госпіталізований з пневмонією, решта лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів.
В облдержадміністрації поки підтверджують 11 випадків в подільській "швидкій": сім фельдшерів та чотири водії.
Крім того, недуга добралася до місцевого локомотивного депо. Там виявили один випадок інфекції, вчора діагноз підтвердили ще у чотирьох залізничників.
Варто зазначити, що Одеська область за кількістю хворих на коронавірус за 2 травня стала лідером по Україні, там виявили 80 хворих.
Нагадаємо, що спалах хвороби зафіксували в Подідбську. В місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
- 14:44 04 травня Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США
- 14:40 04 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:36 04 травня Соціологи опублікували новий рейтинг: на дострокових виборах в Раду проходять чотири партії
- 14:33 04 травня У Харкові активісти вийшли на протест через скандальне призначення
- 14:28 04 травня На Львівщині спотворили Стільське Городище
- 14:20 04 травня Втратила дітей: подробиці про COVID-позитивну пацієнтку в Дніпрі
- 14:40 04 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського