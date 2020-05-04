В Подольске коронавирусом заболели сотрудники локомотивного депо и медики "скорой"
По состоянию на 4 мая в Одесской области зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Самая сложная ситуация в области остается в Подольске, где за сутки было выявлено 17 новых случаев, передает RegioNews со ссылкой на главу ОГА Максима Куцого.
Всего в Подольскую заболели Covid-19 уже 195 человек, а в области – 427
Стоит отметить, что за сутки, 2 апреля, коронавирус диагностировали у 55 жителей Подольска
По информации "Думской", 15 случает - это работники скорой помощи: пять водителей, восемь фельдшеров, две санитарки.
Впрочем, только один заболевший был госпитализирован с пневмонией, остальные лечатся дома, под присмотром семейных врачей.
В облгосадминистрации пока подтверждают 11 случаев в подольской "скорой": семь фельдшеров и четыре водителя.
Кроме того, недуг затронул местное локомотивное депо. Там выявили один случай инфекции, вчорадиагноз подтвердили еще у четырех железнодорожников.
Стоит отметить, что Одесская область по количеству больных коронавирусом за 2 мая стала лидером по Украине, там заболело 80 людей.
Напомним, что вспышку болезни зафиксировали в Подольске. В городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
- 16:32 04 мая В Винницкой области из церкви похитили иконы XIX века
- 16:29 04 мая 11-тый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье
- 16:14 04 мая Нацбанк: ожидания бизнеса ухудшились
- 16:10 04 мая Юлия Тимошенко стала долларовой миллионершей
- 15:54 04 мая В Киеве для дезинфекции улиц решили использовать беспилотники
- 15:37 04 мая Под Киевом на карантин закрыли районную больницу
- 14:40 04 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 12:50 27 апреля Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского