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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
04 мая 2020, 13:17 15

В Подольске коронавирусом заболели сотрудники локомотивного депо и медики "скорой"

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04 мая 2020, 13:17 15
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Подольск остается эпицентром коронавируса в Одесской области
Фото: unsplash
Подольск остается эпицентром коронавируса в Одесской области

По состоянию на 4 мая в Одесской области зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Самая сложная ситуация в области остается в Подольске, где за сутки было выявлено 17 новых случаев, передает RegioNews со ссылкой на главу ОГА Максима Куцого.

Всего в Подольскую заболели Covid-19 уже 195 человек, а в области – 427

Стоит отметить, что за сутки, 2 апреля, коронавирус диагностировали у 55 жителей Подольска

По информации "Думской", 15 случает - это работники скорой помощи: пять водителей, восемь фельдшеров, две санитарки.

Впрочем, только один заболевший был госпитализирован с пневмонией, остальные лечатся дома, под присмотром семейных врачей.

В облгосадминистрации пока подтверждают 11 случаев в подольской "скорой": семь фельдшеров и четыре водителя.

Кроме того, недуг затронул местное локомотивное депо. Там выявили один случай инфекции, вчорадиагноз подтвердили еще у четырех железнодорожников.

Стоит отметить, что Одесская область по количеству больных коронавирусом за 2 мая стала лидером по Украине, там заболело 80 людей.

Напомним, что вспышку болезни зафиксировали в Подольске. В городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.


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