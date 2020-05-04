Ще в одному запорізькому гуртожитку виявили коронавірус

Хвору відправили в обласну інфекційну лікарню

Фото: міськрада Запоріжжя

Хвору відправили в обласну інфекційну лікарню

Ще в одному гуртожитку Запоріжжя виявили випадок захворювання на COVID-19. Про це RegioNews повідомили в прес-службі Запорізької міськради.

Гуртожиток розташований в Заводському районі. Після виявлення хворої, бригада медиків Центру первинної медико-санітарної допомоги розпочала перевірку контактних осіб.

Жінка жила в гуртожитку на 4 поверсі, тому в першу чергу візьмуть аналізи у всіх мешканців цього поверху. Там проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції. Біля гуртожитку встановлено пост поліції.

Раніше повідомлялося про те, що у Запоріжжі в гуртожитку в Олександрівському районі зафіксували спалах коронавіруса. На сьогодні відомо, що вірус виявлений у 16 мешканців гуртожитку.

Всього в області, за даними лабораторного центру МОЗ, коронавірус діагностовано у 285 осіб. Серед них коронавірус діагностували у 28 дітей і 56-ти медичних працівників. Так, за останню добу зафіксовано 10 нових підтверджених випадків захворювання.