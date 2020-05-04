Еще в одном запорожском общежитии выявили коронавирус

Больную отправили в областную инфекционную больницу

Фото: горсовет Запорожья

Больную отправили в областную инфекционную больницу

Еще в одном общежитии Запорожья выявили случай заболевания COVID-19. Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Общежитие расположено в Заводском районе. После выявления больной, бригада медиков Центра первичной медико-санитарной помощи приступила к проверке контактных лиц.

Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Там проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции. Возле общежития установлен пост полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье в общежитии в Александровском районе зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня известно, что вирус выявлен у 16 жителей общежития.

Всего в области, по данным лабораторного центра МОЗ, коронавирус диагностирован у 285 человек. Среди них коронавирус диагностировали у 28 детей и 56-ти медицинских работников. Так, за последние сутки зафиксировано 10 новых подтвержденных случаев заболевания.