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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
04 мая 2020, 11:07 27

Еще в одном запорожском общежитии выявили коронавирус

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04 мая 2020, 11:07 27
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Больную отправили в областную инфекционную больницу
Фото: горсовет Запорожья
Больную отправили в областную инфекционную больницу

Еще в одном общежитии Запорожья выявили случай заболевания COVID-19. Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Общежитие расположено в Заводском районе. После выявления больной, бригада медиков Центра первичной медико-санитарной помощи приступила к проверке контактных лиц.

Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Там проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции. Возле общежития установлен пост полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье в общежитии в Александровском районе зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня известно, что вирус выявлен у 16 жителей общежития.

Всего в области, по данным лабораторного центра МОЗ, коронавирус диагностирован у 285 человек. Среди них коронавирус диагностировали у 28 детей и 56-ти медицинских работников. Так, за последние сутки зафиксировано 10 новых подтвержденных случаев заболевания.


коронавирус карантин Запорожье общежитие
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