Еще в одном запорожском общежитии выявили коронавирус
Еще в одном общежитии Запорожья выявили случай заболевания COVID-19. Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.
Общежитие расположено в Заводском районе. После выявления больной, бригада медиков Центра первичной медико-санитарной помощи приступила к проверке контактных лиц.
Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Там проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции. Возле общежития установлен пост полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Запорожье в общежитии в Александровском районе зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня известно, что вирус выявлен у 16 жителей общежития.
Всего в области, по данным лабораторного центра МОЗ, коронавирус диагностирован у 285 человек. Среди них коронавирус диагностировали у 28 детей и 56-ти медицинских работников. Так, за последние сутки зафиксировано 10 новых подтвержденных случаев заболевания.
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