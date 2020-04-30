В Одеській області на берег викинуло судно з буровою платформою
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В Одеській області через шторм на берег викинуло буксир з буровою платформою. Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає RegioNews.
Морська аварія сталася біля Лебедівської коси. Буксир тягнув платформу до каналу Дунай-Чорне море, однак піднявся шторм. Через це судно опинилося на мілині.
Повідомляється, що четверо членів екіпажу не постраждали.
У той же час, за інформацією Думской, судно належить одеському держпідприємству "ЧерноморНИИпроект".
На підприємстві запевняють: їм нічого не загрожує, оскільки пробоїн у судів немає. Як тільки вщухне вітер і заспокоїться море, буксир і платформу знімуть з мілини і вони продовжать рух за визначеним маршрутом.
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