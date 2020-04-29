Труханов лишился двух замов

После увольнений у мэра Одессы осталось четыре зама

Фото: горсовет Одессы

После увольнений у мэра Одессы осталось четыре зама

Депутаты Одесского городского совета проголосовали за отставку замов мэра Геннадия Труханова. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Думская".

На XLІІ сессии Одесского горсовета, которая состоялась сегодня, 29 апреля, депутаты поддержали предложение Труханова о выведении из состава исполкома Петра Рябоконя и Андрея Котляра.

Котляра уволили с занимаемой должности и вывели из состава исполнительного комитет.

Андрей Котляр ранее занимался общественной деятельностью, а с 2014 года работал в ОГА. Там он возглавлял управление взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы и противодействия коррупции. Стал и. о. заммэра в 2015, а в 2016 — заммэра.

Вице-мэр Петр Рябоконь также по решению депутатов исключен из состава исполкома.Как отметил городской голова Геннадий Труханов, распоряжение об увольнении Петра Рябоконя по согласованию сторон подписано накануне. Однако, другие СМИ утверждают, что заявления Рябоконь не писал и Труханов использовал уловку и "убедил депутатов", что тот уже сам покинул пост "по соглашению сторон".

Ранее Петр Рябоконь занимал руководящие должности в ГАСКе и ГАСИ Одесской области. В 2015 году стал исполняющим обязанности начальника городского ГАСКа, а в 2016— начальником. В январе 2017 года стал заместителем мэра.