Компартія продовжує діяльність в Україні і отримує мільйонні внески

Заборонена ще в 2015 році Комуністична партія продовжує свою діяльність в Україні, а суди щодо скасування її реєстрації затягнулися до цих пір

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Заборонена ще в 2015 році Комуністична партія продовжує свою діяльність в Україні, а суди щодо скасування її реєстрації затягнулися до цих пір

Про це йдеться в розслідуванні руху "Чесно”, передає RegioNews.

Активісти зазначають, що партійні осередки КПУ, яких по всій Україні нараховується більше 600, активно працюють, а сама партія отримує гроші від своїх спонсорів.

"Ще в серпні 2018 року лідер комуністів Петро Симоненко впевнено твердив, що політсила готується до парламентських виборів. У підсумку КПУ зібрала торік 5 мільйонів гривень внесків. ЦВК відмовила партії в реєстрації, посилаючись на закон про декомунізацію, і суд визнав таку відмову правомірною”, - пишуть розслідувачі.

Вони змогли проаналізувати рух коштів на партійних рахунках. Наприклад, в 2018 році 43 особи перерахували КПУ 608 тисяч гривень, а в 2019 році вже 306 спонсорів надають забороненій партії Симоненка 4,7 мільйонів гривень.

Активісти вияснили, що частина зарахувань відбувалася в один день і в одній області та має послідовну нумерацію розрахункових документів. На думку журналістів, це може свідчити про централізоване перерахування коштів партії.

Серед донорів в основному члени КПУ, колишні нардепи чи керівники осередків. Петро Симоненко віддав партії лише 50 тисяч гривень, однак на сайті КПУ реквізитів для донорів немає. В 2016 році вона взагалі опинилася у центрі скандалу через отримання спонсорської допомоги готівкою.

Рух "Чесно" також дослідив, як так сталося, що КПУ досі існує. Вперше її намагалися заборонити влітку 2014 року, коли СБУ надала Міністерству юстиції докази злочинів Компартії.

Вони стверджують, що 2015 року Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив діяльність КПУ, але партія подала апеляцію, суди тривають досі, і весь цей час партія функціонувала у звичайному режимі.

Навіть після того, як у липні 2019 року Конституційний Суд України вирішив, що закон про декомунізацію є конституційним. Саме на основі цього закону ЦВК неодноразово відмовляла комуністам у реєстрації на виборах.

"У ньому зазначено, що партії, котрі мають назву, статут чи символіку, які суперечать цьому закону, не можуть брати участь у виборчому процесі”, - пише "Чесно”.

На ЦВК комуністи неодноразово подавали до суду, а також, наприклад, судилися із газетою "День”, телеканалами "Рада” та "1+1”, вимагаючи спростування інформації. Вони досі користуються офісом на вулиці Борисоглібській, в Україні активно фінансуються та діють молодіжні та інші громадські організації, що, ймовірно, пов’язані з комуністами.

"Згідно зі звітом, у власності партії перебувають понад 40 офісних та нежитлових приміщень, 1 гараж, 2 земельні ділянки, 4 ЗАЗи, 1 ГАЗ і 1 LADA. Відтак КПУ має чи не найбільше майна з-поміж українських партій, які зазвичай орендують офіси у фізичних чи юридичних осіб або користуються ними безкоштовно. Комуністи оцінюють свою нерухомість на 3 мільйони, а транспортні засоби – на 1,2 мільйона гривень”, - йдеться в матеріалі.

Видання підсумовує, що "КПУ зараз існує в режимі партії, котра не може виконувати свої функції (брати участь у виборах), однак постійно потребує фінансового підживлення, яке її лідери все ж знаходять”.