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12 квітня 2020, 16:24 26

Прохання не подіяли: натовпи віруючих українців зібралися біля храмів у Вербну неділю

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12 квітня 2020, 16:24 26
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Незважаючи на наполегливі прохання з боку влади і церковнослужителів у Вербну неділю залишитися вдома, українці масово йдуть до церкви святити вербу
Фото: АСС
Незважаючи на наполегливі прохання з боку влади і церковнослужителів у Вербну неділю залишитися вдома, українці масово йдуть до церкви святити вербу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЗМІ.

Так, за останню добу в Чернівецькій області було зафіксовано 23 нових випади короновирусной хвороби, 5 з них - у місті Чернівці. Однак це не насторожило городян і вони масово зібралися біля храмів у Чернівцях.

За інформацією АСС прихожани православних церков все ж вирішили освятити вербу в храмах. Біля одного з храмів зібралася велика кількість людей, хоча постановою визначено максимальну кількість віруючих, які можуть одночасно знаходитися у храмі - це до 10 людей разом зі священнослужителями. Правоохоронці присутні неподалік, але не втручаються.

У Миколаєві місцеві жителі також вирішили не сидіти вдома, а відправитися до церкви. Варто зазначити, що в області вже підтверджено 4 випадки зараження коронавірусом.

Тим не менш у Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці, парафіян зібралося чимало. За інформацією Новостей-N, частина людей стоять в храмі, де проходить служба, інші - на алейках вздовж храму, очікуючи освячення верби.

Як повідомляє Информатор, у Дніпрі священнослужителі проводять богослужіння на вулиці, збираючи довкола себе натовпи людей. Таку картину можна спостерігати практично в усіх церквах міста. Виняток — кілька храмів у центрі.

У Вербну неділю до церкви поспішили і жителі Рівне. Віруючі зібралися біля Свято-Воскресенського собору УПЦ МП. Варто зазначити, що священнослужитель не одягнений в маску, а самі парафіяни не дотримуються дистанції.

Нагадаємо, що церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома і творити добрі справи з власного будинку: молитися або надсилати пожертви.

Крім того, як заявив Ляшко, якщо українці не будуть виходити з дому на Великодні свята, то з карантину можна буде виходити з 24 квітня.


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