Просьбы не подействовали: толпы верующих украинцев собрались возле храмов в Вербное воскресенье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СМИ.
Так, за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 23 новых случая короновирусной болезни, 5 из них - в городе Черновцы. Однако это не насторожило горожан и они массово собрались возле храмов в Черновцах.
По информации АСС, прихожане некоторых православных церквей все же решили освятить вербу в храмах. У одного из храмов собралось большое количество людей, хотя постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме - это до 10 человек вместе со священнослужителями. Правоохранители присутствуют неподалеку, но не вмешиваются.
В Николаеве местные жители также решили не сидеть дома, а отправиться в церковь. Стоит отметить, что в области уже подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.
Тем не менее в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, прихожан собралось немало. По информации Новостей-N, часть людей находится в храме, где проходит служба, другие стоят на аллейках вдоль храма, ожидая освящения вербы.
Как сообщает Информатор, в Днепре священнослужители проводят богослужения на улице, собирая вокруг себя толпы людей. Такую картину можно наблюдать практически во всех церквях города. Исключение — несколько храмов в центре.
В Вербное воскресенье в церковь поспешили и жители Ровно. Верующие собрались возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП. Стоит отметить, что священнослужитель не одет в маску, а сами прихожане не придерживаются дистанции.
Напомним, что церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования.
Кроме того, как заявил Ляшко, если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля.
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