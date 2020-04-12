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12 апреля 2020, 16:24 14

Просьбы не подействовали: толпы верующих украинцев собрались возле храмов в Вербное воскресенье

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12 апреля 2020, 16:24 14
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Несмотря на настойчивые просьбы со стороны власти и церковнослужителей в Вербное воскресенье остаться дома, украинцы массово идут в церковь святить вербу
Фото: АСС
Несмотря на настойчивые просьбы со стороны власти и церковнослужителей в Вербное воскресенье остаться дома, украинцы массово идут в церковь святить вербу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СМИ.

Так, за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 23 новых случая короновирусной болезни, 5 из них - в городе Черновцы. Однако это не насторожило горожан и они массово собрались возле храмов в Черновцах.

По информации АСС, прихожане некоторых православных церквей все же решили освятить вербу в храмах. У одного из храмов собралось большое количество людей, хотя постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме - это до 10 человек вместе со священнослужителями. Правоохранители присутствуют неподалеку, но не вмешиваются.

В Николаеве местные жители также решили не сидеть дома, а отправиться в церковь. Стоит отметить, что в области уже подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.

Тем не менее в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, прихожан собралось немало. По информации Новостей-N, часть людей находится в храме, где проходит служба, другие стоят на аллейках вдоль храма, ожидая освящения вербы.

Как сообщает Информатор, в Днепре священнослужители проводят богослужения на улице, собирая вокруг себя толпы людей. Такую картину можно наблюдать практически во всех церквях города. Исключение — несколько храмов в центре.

В Вербное воскресенье в церковь поспешили и жители Ровно. Верующие собрались возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП. Стоит отметить, что священнослужитель не одет в маску, а сами прихожане не придерживаются дистанции.

Напомним, что церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования.

Кроме того, как заявил Ляшко, если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля.


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