У Миколаївській області в "коронавірусному селі" встановлюють пункт пропуску, але частина людей встигла виїхати ще вчора
Про це RegioNews повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА.
Пункти пропуску будуть облаштовані у Вознесенському районі в с. Воронівка Олександрівської ОТГ.
На місці забезпечено цілодобове чергування працівників правоохоронних органів, медичного працівника та працівника управління Держпродспоживслужби у Вознесенському районі, які здійснюють контроль за переміщенням мешканців населеного пункту, проводять вимірювання температури пірометром та дизенфекцію транспорту.
Крім того забезпечено перекриття ґрунтових доріг в межах населеного пункту, а саме на сусіднє село Таборівка та Єланецьку трасу.
За інформацією видання Мой город напередодні люди в паніці масово виїжджають з Воронівки. Так, з моменту, як в ЗМІ поширилася інформація, що в селі виявили коронавірус, минуло півдня і за цей час люди встигли виїхати.
За словами місцевого жителя, хворі були баптистами і до останнього ходили по домівках людей, агітуючи за свою віру.
Як раніше повідомлялося, в Миколаївській області зафіксували два перші випадки захворювання на коронавірус. Вирус виявили у Вознесенському районі у жінок, які повернулися з Польщі. Однак, в ОДА, заступник губернатора Олександр Трайтлі повідомив, що жінки пенсійного віку і не виїжджали за кордон.
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