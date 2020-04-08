Власник затонулого в Одесі танкера Delfi не відмовляється демонтувати судно

Затонулий танкер з берега пляжу в Одесі власник забере за власний кошт, тому він просить Одеський морський порт продовжити термін перебування судна в акваторії

Фото: Офіс генпрокурора

Затонулий танкер з берега пляжу в Одесі власник забере за власний кошт, тому він просить Одеський морський порт продовжити термін перебування судна в акваторії

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews. Наразі компанія готує на погодження план проведення робіт із його підйому і демонтажу. "Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу генпрокурора до справи затонулого танкера. Вкотре акцентую увагу, що всі процедури мають відбуватися не тільки швидко, а і в рамках чинного законодавства і з дотриманням екологічних норм", - наголосила Ірина Венедіктова. Нагадаємо, судно Delfi зазнало аварії на одному із пляжів Одесс 22 листопада 2019 року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Крім того, суд відпустив капітана Delfi під особисте зобов'язання. Власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту, однак цього не зробив.

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