Сміття на сільгоспземлях: на Кіровоградщині судитимуть керівника підприємства

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині судитимуть керівника приватного підприємства, якого обвинувачують в організації незаконного складування побутових відходів на землях сільськогосподарського призначення

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, довкіллю завдали збитків на понад 822 тисячі гривень.

Прокурори Знам’янської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт.

За матеріалами слідства, із липня 2023 року до квітня 2026 року підприємство займалося збиранням та вивезенням твердих побутових відходів із села Богданівка. За вказівками керівника працівники підприємства звозили сміття на три земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Загальна площа цих земель перевищує 1,85 гектара. Таким чином, ділянки, призначені для ведення сільського господарства, фактично використовували як місця для складування побутових відходів.

Як встановило слідство, керівник підприємства організував таку діяльність для отримання неправомірної вигоди підприємством. Водночас працівники, які безпосередньо звозили сміття, за даними слідства, не знали про його злочинні наміри.

Інженерно-екологічна експертиза встановила, що внаслідок складування відходів відбулося забруднення та псування земель. Крім того, такі дії створили небезпеку для довкілля.

Керівнику підприємства інкримінують забруднення або псування земель та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки — ч. 1 ст. 239 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Для відшкодування завданої довкіллю шкоди у межах кримінального провадження заявили цивільний позов.

Нагадаємо, що на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.