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06 апреля 2020, 18:21 13

Задержана организаторка схемы начисления соцвыплат боевикам и умершим в ОРДЛО

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06 апреля 2020, 18:21 13
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В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат умершим жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди которых пророссийские боевики
Фото: СБУ
В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат умершим жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди которых пророссийские боевики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за деньги предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в необоснованной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты злоумышленница оформляла документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших.

По информации СБУ, часть прибыли злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР".

"Во время обысков по местам жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллионов российских рублей, которые вероятно предназначались для финансирования террористических организаций", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.


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