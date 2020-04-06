Задержана организаторка схемы начисления соцвыплат боевикам и умершим в ОРДЛО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за деньги предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в необоснованной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.
При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты злоумышленница оформляла документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших.
По информации СБУ, часть прибыли злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР".
"Во время обысков по местам жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллионов российских рублей, которые вероятно предназначались для финансирования террористических организаций", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
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