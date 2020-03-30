Разумков очікує на відповіді від Лероса і Єрмака щодо скандалу із відео

Спікер наголосив, що корупція у органах влади є неприпустимою

Фото УНІАН

Спікер наголосив, що корупція у органах влади є неприпустимою

Про це Разумков сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував оприлюднені нардепом Гео Леросом скандальні відео.

"Думаю, що найближчим часом будуть дані відповіді і з боку Єрмака, і з боку Гео Лероса щодо цього питання. І тоді ми зможемо формувати для себе ті чи інші рішення", – сказав голова українського парламенту.

Він наголосив на неприпустимості корупції в органах влади.

"Якщо чиновник займається такими діями, то він буде покараний. І це нормально. Так відбувається у всьому цивілізованому світі. Побачимо, як будуть розгортатися події, – підтвердиться або ні", – підсумував Разумков.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата голови ОП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата.