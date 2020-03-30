19:16  30 березня
На Донбасі загинув один український військовий, четверо поранені - штаб
18:20  30 березня
Нардепи підтримали "антиколомойський" закон у першому читанні
12:32  30 березня
У Києві стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом - Кличко
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
30 березня 2020, 14:31 17

Разумков очікує на відповіді від Лероса і Єрмака щодо скандалу із відео

Читайте также
на русском языке
30 березня 2020, 14:31 17
Читайте также на русском языке
Спікер наголосив, що корупція у органах влади є неприпустимою
Фото УНІАН
Спікер наголосив, що корупція у органах влади є неприпустимою

Про це Разумков сказав під час брифінгу у Верховній Раді, передає RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував оприлюднені нардепом Гео Леросом скандальні відео.

"Думаю, що найближчим часом будуть дані відповіді і з боку Єрмака, і з боку Гео Лероса щодо цього питання. І тоді ми зможемо формувати для себе ті чи інші рішення", – сказав голова українського парламенту.

Він наголосив на неприпустимості корупції в органах влади.

"Якщо чиновник займається такими діями, то він буде покараний. І це нормально. Так відбувається у всьому цивілізованому світі. Побачимо, як будуть розгортатися події, – підтвердиться або ні", – підсумував Разумков.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Дениса Єрмака обговорює продаж посад в органах влади.

Лерос відправив в НАБУ звернення проти Єрмака. Нардеп відправляє в правоохоронні органи звернення і відео, чекає 10% від награбованого, гроші обіцяє відправити в дитячий будинок.

За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, вважає журналіст Бутусов.

Стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата голови ОП Андрія Єрмака. Журналістам вдалося ідентифікувати основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис.

НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо корупційних злочинів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата.

Автор(и) статті: Ірина Федоляк

скандал Офіс президента нардеп нардепи
Прокуратура відкрила справу проти глави ОП Андрія Єрмака
30 березня 2020, 14:16
НАБУ та СБУ звинувачують в участі у скандалі з Єрмаком
29 березня 2020, 20:38
"Слуги народу" посварилися на засіданні фракції
29 березня 2020, 19:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 17:27
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
30 березня 2020, 18:30
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Владислав Чечоткін
Всі блоги »
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »