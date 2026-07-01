Терор Сумщини: ворог атакував цивільну інфраструктуру та агропідприємства, триває ліквідація пожеж
Протягом 1 липня російські окупанти здійснили серію цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру Сумської області, використовуючи ударні безпілотники
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У Сумах через удари БпЛА палав цивільний транспорт, а за іншою адресою виникла пожежа на відкритій території.
У Буринській та Тростянецькій громадах під атакою опинилися сільськогосподарські підприємства.
У Білопільській громаді - житловий сектор: палали три будівлі господарського призначення.
Рятувальники ліквідували всі пожежі та надали першочергову допомогу людям.
Нагадаємо, що росіяни продовжують тероризувати українське населення. Увечері 1 липня окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю.
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