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01 липня 2026, 22:21

Терор Сумщини: ворог атакував цивільну інфраструктуру та агропідприємства, триває ліквідація пожеж

01 липня 2026, 22:21
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Фото: ДСНС
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Протягом 1 липня російські окупанти здійснили серію цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру Сумської області, використовуючи ударні безпілотники

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

У Сумах через удари БпЛА палав цивільний транспорт, а за іншою адресою виникла пожежа на відкритій території.



У Буринській та Тростянецькій громадах під атакою опинилися сільськогосподарські підприємства.

У Білопільській громаді - житловий сектор: палали три будівлі господарського призначення.

Рятувальники ліквідували всі пожежі та надали першочергову допомогу людям.

Нагадаємо, що росіяни продовжують тероризувати українське населення. Увечері 1 липня окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю.

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