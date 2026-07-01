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01 липня 2026, 22:45

З Польщі до України екстрадували наркоділка, який збував психотропи в Черкасах

01 липня 2026, 22:45
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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З Польщі до України екстрадували підозрюваного у збуті наркотиків і контрабанді. Він переховувався від слідства з 2017 року та перебував у міжнародному розшуку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у Черкасах чоловік неодноразово збував амфетамін, кокаїн та психотропну речовину mCPP, зокрема в особливо великих розмірах.

Один із задокументованих епізодів - збут понад 4,4 тис. таблеток із вмістом mCPP. Також встановлено факти збуту амфетаміну та кокаїну.

Крім того, підозрюваному інкримінують замах на контрабанду наркотичних засобів. Перебуваючи за кордоном, він відправив до України міжнародне поштове відправлення з таблетками, що містили бупренорфін. Відправлення виявили та вилучили під час митного контролю.

Після затримання на території Польщі його передали Україні.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабний канал наркотиків. Продавали заборонені речовини через Telegram.

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