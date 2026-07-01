В Одесі чоловіки працювали на росіян, бо вони "не люблять Зеленського"

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Приморський районний суд міста Одеси визнав двох громадян винуватими у злочинах проти національної безпеки. Виявилось, що вони тривалий час працювали на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Ще на початку 2022 року один із чоловіків почав спілкуватися з представником російської розвідки. Він погодився передавати росіянам інформацію про розташування Збройних Сил України, вчиняти диверсії, підпали та інші протиправні дії. До такої "роботи" згодом він залучив і свого знайомого.

У липні 2022 року обидва агенти переїхали до Одеси. Там вони постійно збирали в Одесі відомості військового характеру, робили фото і відео, позначали місця дислокації підрозділів ЗСУ на карті.

У грудні 2024 року вони забрали зі схрону бойові припаси і вибухові речовини та перемістили їх в інше місці. Також один із обвинувачений самостійно вчинив диверсію на обʼєктів електроенергетики — у червні та серпні 2025 підпалив три трансформаторн підстанції.

На суді вони заявили, що вчинили так, що вороже ставляться до "режиму президента Володимира Зеленського". Один із них заявив, що це була його "партизанська війна" проти режиму.

Обох засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.