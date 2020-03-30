Разумков ожидает ответа от Лероса и Ермака относительно скандала с видео

Спикер подчеркнул, что коррупция в органах власти является недопустимой

Фото УНИАН

Спикер подчеркнул, что коррупция в органах власти является недопустимой

Об этом Разумков сказал во время брифинга в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал обнародованные нардепом Гео Леросом скандальные видео.

"Думаю, что в ближайшее время будут даны ответы и со стороны Ермака, и со стороны Гео Лероса относительно этого вопроса. И тогда мы сможем формировать для себя те или иные решения", – сказал глава украинского парламента.

Он подчеркнул недопустимость коррупции в органах власти.

"Если чиновник занимается такими действиями, то он будет наказан. И это нормально. Так происходит во всем цивилизованном мире. Посмотрим, как будут разворачиваться события, – подтвердится или нет", – подытожил Разумков.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.