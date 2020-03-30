Разумков ожидает ответа от Лероса и Ермака относительно скандала с видео
Об этом Разумков сказал во время брифинга в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал обнародованные нардепом Гео Леросом скандальные видео.
"Думаю, что в ближайшее время будут даны ответы и со стороны Ермака, и со стороны Гео Лероса относительно этого вопроса. И тогда мы сможем формировать для себя те или иные решения", – сказал глава украинского парламента.
Он подчеркнул недопустимость коррупции в органах власти.
"Если чиновник занимается такими действиями, то он будет наказан. И это нормально. Так происходит во всем цивилизованном мире. Посмотрим, как будут разворачиваться события, – подтвердится или нет", – подытожил Разумков.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.
За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.
Стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.
НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его брата.
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