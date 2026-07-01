На Львівщині чоловік забив односельця до смерті
У Львівській області затримали чоловіка, який побив знайомого під час сварки. Від отриманих травм потерпілий помер
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронцІ, 29 червня в одному з селищ чоловіки 27 та 47 років посварились. Під час конфлікту молодший завдав старшому численних ударів руками по голові, спричинивши тяжкі травми.
Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у пацієнта, зокрема, важку черепно-мозкову травму та забій головного мозку важкого ступеня. На жаль, чоловік помер у реанімації.
Зловмисника затримали. Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.
На Закарпатті чоловік убив товариша сокирою та переховувався майже добуВсі новини »
01 липня 2026, 08:51Стрілянина в Миколаєві: двоє іноземців загинули, одного затримали
01 липня 2026, 07:04
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Ціни на бензин рухнули: які цінники на українських АЗС
01 липня 2026, 23:55Однушки за космічними цінами: у яких областях України подорожчала оренда
01 липня 2026, 23:35В Одесі чоловіки працювали на росіян, бо вони "не люблять Зеленського"
01 липня 2026, 22:55З Польщі до України екстрадували наркоділка, який збував психотропи в Черкасах
01 липня 2026, 22:45Терор Сумщини: ворог атакував цивільну інфраструктуру та агропідприємства
01 липня 2026, 22:21"Є дані розвідки": Зеленський попередив українців про масований удар
01 липня 2026, 22:15Поліція Кривого Рогу затримала зловмисника за нанесення тяжких травм
01 липня 2026, 21:55Росіяни вдарили по СТО в Запоріжжі: сталась масштабна пожежа
01 липня 2026, 21:45Удар Фламінго по заводу з Іскандерами: з'явились нові кадри з Волгограда
01 липня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »