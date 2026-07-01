На Львівщині чоловік забив односельця до смерті

Фото з відкритих джерел

У Львівській області затримали чоловіка, який побив знайомого під час сварки. Від отриманих травм потерпілий помер

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронцІ, 29 червня в одному з селищ чоловіки 27 та 47 років посварились. Під час конфлікту молодший завдав старшому численних ударів руками по голові, спричинивши тяжкі травми.

Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у пацієнта, зокрема, важку черепно-мозкову травму та забій головного мозку важкого ступеня. На жаль, чоловік помер у реанімації.

Зловмисника затримали. Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.